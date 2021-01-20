تبوك 07 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 20 يناير 2021 م واسدعت إدارة التعليم بمنطقة تبوك منسوباتها للترشح لجائزة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن للتميز النسائي في دورتها الثالثة من خلال الموقع الإلكتروني للجائزة.وأوضح المدير التعليم بالمنطقة إبراهيم بن حسن العُمري أن آخر موعد لقبول الترشيحات يوم الأحد 18/ 6/ 1442 هـ الموافق 31/ 1/ 2021م، حيث سيكون الترشيح لمن تنطبق عليهن الشروط من خلال المشاركة بموضوعات عن فئة "الدراسات النظرية والأعمال التطبيقية" في مجال الأدب، وموضوعه: الرواية، ومجال العلوم الصحية، وموضوعه: أبحاث الأمراض المعدية من الوقاية للعلاج، ومجال العلوم الطبيعية، وموضوعه: إسهامات المرأة العلمية في مجال الدراسات البيئية، ومجال الأعمال الفنية، وموضوعه: توظيف الفن في خدمة قضايا المجتمع، ومجال المشاريع الاقتصادية، وموضوعه: مشاريع اقتصادية ناشئة، ومجال الأعمال الاجتماعية، وموضوعه: مبادرات خدمة المجتمع في القرى والهجر والمحافظات.// انتهى //13:43ت م0065