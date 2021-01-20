لندن 07 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 20 يناير 2021 م واسأبرزت الصحف البريطانية الصادرة اليوم تقارير وصور متنوعة تناولت استعدادات السلطات الأمريكية لحفل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن، والإجراءات الأمنية المشددة لحماية المناسبة.وركزت الصحف محليًا، على أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، مبرزةً انتقاد تخفيف الحكومة عمليات الفحص الطبي لطلاب المدارس والأساتذة بعد بدء برنامج اللقاح الوطني.ونقلت صحف لندن إعلان منظمة الصحة العالمية الكشف عن وجود "السلالة البريطانية" من فيروس كورونا المستجد في 60 دولة حول العالم.وتناولت الصحف دولياً الأحوال الاقتصادية الصعبة لتونس وقلة الوظائف مما يدفع شريحة كبيرة من الشباب التونسي إلى الشارع مرة أخرى.وعرجت صحف بريطانيا على قلق الأمم المتحدة من حياة آلاف النازحين شمال غربي سوريا في ظل استمرار هطول الأمطار الغزيرة وسوء الأحوال الجوية.// انتهى //13:50ت م0067