بريدة 07 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 20 يناير 2021 م واسأطلق صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم الرئيس الفخري للجمعية الأهلية لداء السكري ببريدة ، في الإمارة اليوم ، الحملة الخاصة بالقرى النائية للكشف المبكر عن داء السكري ، التي تأتي ضمن برنامج فيصل بن مشعل بن سعود للوصول إلى المصاب بهذا الداء عن طريق فريق متكامل لتقديم التوعية والتثقيف ومتابعة الحالات في القرى النائية ووضع قواعد البيانات للمصابين .واستمع سموه لشرحٍ مفصل من قبل رئيس مجلس إدارة الجمعية سليمان الفايز عن أهداف ومسارات الحملة والفئة المستهدفة والنتائج المتوقعة لها .وفي نهاية التدشين كرم سمو الأمير فيصل بن مشعل مدير شؤون أرامكو للمنطقة الوسطى محمد المقاطي نظير دعمهم للحملة وتأمين العيادة المتنقلة للجمعية.حضر التدشين وكيل إمارة منطقة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان ، وعدد من المسئولين في المنطقة .// انتهى //14:53ت م0087