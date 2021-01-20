ثقافي / التعاون الإسلامي" تدشن الموسم الفكري الثقافي 2021 بمحاضرة "التعليم العالي وكوفيد 19"
الأربعاء 1442/6/7 هـ الموافق 2021/01/20 م واس
جدة 07 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 20 يناير 2021 م واس
دشنت منظمة التعاون الإسلامي الموسم الفكري الثقافي للعام 2021 , الذي استهل بمحاضرة عن بعد عن "التعليم العالي وكوفيد 19 : الفرص والتحديات" ألقتها رئيسة جامعة عفت الدكتورة هيفاء جمل الليل.
وأوضحت مديرة إدارة الأسرة في الأمانة العامة للمنظمة مها عقيل ، أن المحاضرة تتزامن مع اليوم العالمي للتعليم الذي يحل في الـ 24 من يناير من كل عام.
وسلطت المحاضرة الضوء على الدور الذي يضطلع به التعليم في تحقيق التنمية والسلام ، وأهمية العمل من أجل الحصول على التعليم الجيد المنصف والشامل وفرص التعلم ومواكبة التعلم مدى الحياة.
وأفادت الدكتورة جمل الليل في محاضرتها ، أن وباء كوفيد – 19 لم يكن له وقع سلبي على النظام الصحي فقط ، بل على الحياة الاجتماعية بما فيها العمل والتعليم والزراعة وجوانب اقتصادية أخرى مهمة ، وأن 1.3 مليار طالبة وطالب جامعي يدرسون في جميع أنحاء العالم لم يتمكنوا من حضور حصصهم الدراسية بشكل مباشر منذ 23 مارس 2020 ، فيما زاد العدد إلى 1.5 مليار طالب في آخر تحديث ، وذلك وفقا لليونيسكو.
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15:05ت م
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