جدة 07 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 20 يناير 2021 م واسدشنت منظمة التعاون الإسلامي الموسم الفكري الثقافي للعام 2021 , الذي استهل بمحاضرة عن بعد عن "التعليم العالي وكوفيد 19 : الفرص والتحديات" ألقتها رئيسة جامعة عفت الدكتورة هيفاء جمل الليل.وأوضحت مديرة إدارة الأسرة في الأمانة العامة للمنظمة مها عقيل ، أن المحاضرة تتزامن مع اليوم العالمي للتعليم الذي يحل في الـ 24 من يناير من كل عام.وسلطت المحاضرة الضوء على الدور الذي يضطلع به التعليم في تحقيق التنمية والسلام ، وأهمية العمل من أجل الحصول على التعليم الجيد المنصف والشامل وفرص التعلم ومواكبة التعلم مدى الحياة.وأفادت الدكتورة جمل الليل في محاضرتها ، أن وباء كوفيد – 19 لم يكن له وقع سلبي على النظام الصحي فقط ، بل على الحياة الاجتماعية بما فيها العمل والتعليم والزراعة وجوانب اقتصادية أخرى مهمة ، وأن 1.3 مليار طالبة وطالب جامعي يدرسون في جميع أنحاء العالم لم يتمكنوا من حضور حصصهم الدراسية بشكل مباشر منذ 23 مارس 2020 ، فيما زاد العدد إلى 1.5 مليار طالب في آخر تحديث ، وذلك وفقا لليونيسكو.// انتهى //15:05ت م0090