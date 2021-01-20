الأحساء 07 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 20 يناير 2021 م واساختتمت الكلية التقنية بالأحساء اليوم برنامج تهيئة 750 متدرباً مستجداً في الفصل التدريبي الثاني 1442هـ وسط إجراءات وقائية واحترازية.وتعرف المتدربون على الخدمات التي تقدمها الوحدة الإرشادية والوحدة الصحية للمتدربين وبرامج وفعاليات ومناشط الكلية.وحث عميد الكلية سعد اليمني المتدربين على بذل الجد والاجتهاد في التدريب، مؤكداً حرص المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لبناء جيل وطني متسلح بالمهارة والمعرفة والابتكار ليسهم في نمو وازدهار الوطن.//انتهى//15:07ت م0093