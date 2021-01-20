الأحساء 07 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 20 يناير 2021 م واسأطلقت جامعة الملك فيصل بمحافظة الأحساء، مع بداية الفصل الدراسي الثاني النسخة الثالثة من برنامج وحدة التوعية الفكرية "بيئة جامعية واعية" يتضمن ندوات ومحاضرات وورش عمل، تهدف إلى ترسيخ الوعي الفكري في المجتمع.وأكد معالي رئيس الجامعة والمشرف العام على وحدة التوعية الفكرية الدكتور محمد العوهلي، أن البرنامج يأتي إيمانًا من الجامعة بمسؤوليتها كمؤسسة تعليمية تسهم في الحفاظ على سلامة فكر أبناء الوطن وبناته، استجابة وتحقيقاً لتوجيهات حكومتنا الرشيدة الداعية إلى ضرورة ترسيخ الوعي الفكري في المجتمع لسلامته من الفكر الضال، حيث هيأت المراكز الفكرية، والبرامج التوعوية، كان نصيب الجامعات والمؤسسات التعليمية منها إنشاء وحدات التوعية الفكرية؛ لتعمل بالتظافر مع جميع القطاعات على توعية المجتمع وصدِّ الفكر المنحرف المتسلل عبر مواقع الإنترنت والقنوات الفضائية ووسائل التواصل الاجتماعي، والوقوف مع قضايا الوطن في كل الساحات والتحديات.ودعا معاليه إلى أهمية حضور الطلبة في كافة تلك الفعاليات وإشراكهم في الإعداد والتنظيم واعتبار ذلك من مؤشرات الأداء المتميز للبرنامج، وتكرار الفعاليات الناجحة في أقسام الطلاب والطالبات، وفي كليات أخرى بالجامعة والمجتمع المحلي.من جانبه، نوه رئيس وحدة التوعية الفكرية الدكتور زياد الحمام، بما حققته قطاعات الجامعة التعليمية والبحثية من نجاح للبرنامج الذي يتم تنفيذه بأسلوب جديد يطبق المفهوم الشامل للوعي الفكري تمشياً مع رؤية المملكة 2030 في برامجها المختلفة كبرنامج جودة الحياة، وتعزيز الشخصية الوطنية، مشيرًا إلى أن الجامعة اعتمدت (112) فعالية انطلقت مع بداية العام الجامعي بالحضور الفعلي أو عن طريق المنصات الافتراضية، والبرامج التفاعلية التي يتم تطبيقها عن بعد.// انتهى //15:11ت م0096