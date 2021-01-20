المدينة المنورة 07 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 20 يناير 2021 م واسرفع مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة المدينة المنورة عبدالله الصاعدي الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- , بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بترقيته للمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية .وعبر الصاعدي عن اعتزازه بهذه الثقة الغالية، سائلاً المولى عز وجل أن يوفقه ويعينه على أداء مسؤولياته وواجباته في خدمة الدين ثم الملك والوطن.كما تقدم بالشكر لمعالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على دعمه ومساندته .// انتهى //15:20ت م0099