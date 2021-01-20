المدينة المنورة 07 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 20 يناير 2021 م واسأكد معالي وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة أهمية تحسين ومتابعة المشاريع المنفذة وتجويد الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والمقيمين تحقيقاً لتطلعات القيادة الحكيمة.جاء ذلك خلال تدشين معاليه اليوم , عددا من المشروعات الصحية في منطقة المدينة المنورة شملت تدشين المرحله الثانية من أقسام العناية المركزه بسعة سريرية قدرها 44 سريراً ، وقسم التعقيم المركزي بمساحة 1400 متر مربع ،وثمانية غرف عمليات للجراحة المطورة من ضمنها غرفه عمليات رقمية في مستشفى المدينة المنورة.كما أطلق معاليه مبادرة" لنكن دفئاً لهم" التي تهدف إلى توفير عيادات علاجية وتثقيفية مخصصة لاطفال مرضى الربو والاطفال المعرضين لأمراض الشتاء الشائعة الاخرى وذلك في مركز صحي الهجرة .بعد ذلك تفقد معاليه سير العمل في عدد من المشرعات الجاري تنفيذها وتضمنت عدداً من المراكز الصحية ، ومبنى العيادات الخارجيه وأقسام الطوارئ بمستشفى الملك فهد ، ومشروع العيادات الخارجية بمستشفى النساء والولادة والأطفال .واختتم معاليه جولته بزيارة مركز لقاحات كورونا كوفيد -19 وحث الجميع على التفاني في تقديم الخدمة.// انتهى //15:21ت م0101