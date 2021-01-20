عمّان 07 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 20 يناير 2021 م واساستقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن نايف بن بندر السديري بمكتبه في السفارة اليوم بنقيب المهندسين الأردنيبن المهندس أحمد الزعبي.وأكد السفير السديري حرص السفارة على تعزيز التعاون المشترك مع نقابة المهندسين الأردنيين، وضرورة زيادة سبل التعاون بجميع الإمكانات والأطر المتاحة لدعم المهندس السعودي والأردني حيثما وُجد.من جانبه أشاد المهندس الزعبي بالجهود التي تبذلها السفارة في خدمة المهندسين الأردنيين، مثمنا الجهود المبذولة من السفارة لدعم المهندس الأردني ولجان الارتباط في المملكة العربية السعودية.// انتهى //16:13ت م0119