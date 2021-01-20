الكويت 07 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 20 يناير 2021 م واسسجلت الكويت 442 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 159264 ، في حين تم تسجيل حالة وفاة واحدة إثر إصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 951.وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند إن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 54 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها بمرض (كوفيد 19) ولازالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 5893 حالة.وكانت وزارة الصحة أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 484 إصابة في الساعات الـ24 الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 152420 حالة.// انتهى //16:15ت م0120