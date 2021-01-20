الخرطوم 07 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 20 يناير 2021 م واسالتقى عضوا مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن شمس الدين كباشي ومحمد حسن التعايشي بمكتبيهما في القصر الجمهوري اليوم -كلٌّ على حده- بمساعد وزير الخارجية الألماني للشؤون الأفريقية فيليب أكار مان.وقال مساعد وزير الخارجية الألماني للشؤون الأفريقية: إن اللقاء تطرق لقضايا الفترة الانتقالية والتطورات السياسية الداخلية في البلاد، والوضع على الحدود السودانية الإثيوبية، مؤكداَ أنه لمس جدية والتزام حكومة السودان بمعالجة القضية وفق الأعراف الدبلوماسية، كما تطرقا للأوضاع بولايات دارفور وجهود الحكومة لمعالجتها بصورة سلمية.وقال أكارمان: "هذه رسالة مهمة وجيدة سأحملها إلى بلدي"، وذلك في إطار اهتمام ألمانيا بقضايا السودان.وأوضح مساعد وزير الخارجية الألماني أن اللقاء تناول -باهتمام- قضية دارفور، مؤكداَ أنه لمس تفهماَ عميقاَ من عضوي مجلس السيادة بشأن الأوضاع في المنطقة وما يجري فيها على الأرض، ووصف اللقاء بأنه كان مثمراَ وبنّاء.// انتهى //16:15ت م0121