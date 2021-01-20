محايل 07 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 20 يناير 2021 م واسدشن محافظ محايل علي الفلقي اليوم، حملة "الخوارج شرار الخلق"، بحضور عدد من مديري الإدارات الحكومية والأمنية.وأوضح رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمحافظة عيسى الشهري أن الحملة تهدف إلى تحصين المجتمع من خطر فرق الخوارج وفكرهم، وتعزيز وعي المجتمع بخطرهم، والتعريف بالجماعات والأحزاب المعاصرة التي تمثل معتقد الخوارج. وتضمنت الحملة مشاركات توعوية عبر الشاشات الرقمية ومنصات التواصل الاجتماعي، والوسائل الإعلانية واللوحات الإرشادية بالمشاركة مع الجهات ذات العلاقة بمحافظة محايل، مع تطبيق التدابير الوقائية والاشتراطات الاحترازية وفق تعليمات الجهات المعنية.// انتهى //16:27ت م0123