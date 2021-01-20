الباحة 07 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 20 يناير 2021 م واستسلم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة التقرير الختامي لمعرض الكتاب الأول الذي أقيم بمحافظة المخواة .جاء ذلك خلال استقبال سموه ، بالإمارة اليوم ، محافظ المخواة نايف الهزاني يرافقه مدير التعليم بالمحافظة علي الجالوق ورئيس الغرفة التجارية ماشي العُمري وأعضاء اللجنة العليا لمعرض الكتاب.واستمع سموه إلى إيجاز من محافظ المخواة عن فعاليات معرض الكتاب الأول وعدد الزوار الذي تجاوز ٥٠٠٠ زائر ، وتنفيذ ٣٠ فعالية متنوعة مصاحبة للمعرض ، مبيناً أن عدد المشاركات على وسم المعرض تجاوز ١٢ ألف مشاركة .// انتهى //16:32ت م0126