الدمام 07 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 20 يناير 2021 م واسالتقى معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، بمقر الأمانة اليوم، مدير فرع هيئة الهلال الأحمر بالمنطقة الشرقية الدكتور خالد العنزي.وأكد معاليه في بداية اللقاء أن قطاع الهلال الأحمر يقدم خدمات جليلة وكبيرة انسانية لخدمة الجميع، وأن أمانة المنطقة الشرقية كباقي الجهات تسعى دائما وأبدا دعم هذه الجهود التي يبذلها هذا القطاع.وأشار إلى أن الأمانة قد وفرت عدد من المواقع لصالح الهلال الأحمر، وهي مستمرة في برامجها لدعم هذا القطاع بمواقع أخرى حتى تحقق أهدافها في سهولة الوصول الى كافة المستفيدين منها في مدن ومحافظات المنطقة.بعد ذلك استعرض مدير فرع هيئة الهلال الأحمر الجهود التي يقدمها الفرع وتطلعات الهيئة المستقبلية في تحقيق أهدافها من حيث التوسع في المراكز الإسعافية خدمة لكافة المستفيدين.// انتهى //16:34ت م0127