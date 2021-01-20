عمّان 07 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 20 يناير 2021 م واسواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع كسوة الشتاء للأسر اللاجئة والأكثر احتياجًا في الأردن، حيث جرى أمس توزيع 1,868 حقيبة شتوية بالإضافة إلى 3,736 بطانية، استفاد منها 2,068 أسرة في محافظات عمّان وجرش والبلقاء والمفرق.ويأتي هذا التوزيع ضمن الجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة للاجئين السوريين والفلسطينيين والأسر الأكثر احتياجًا في الأردن.//انتهى//16:35ت م0128