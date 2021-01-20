الرياض 07 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 20 يناير 2021 م واسزارت لجنة الإدارة والموارد البشرية - إحدى لجان مجلس الشورى المتخصصة - برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الأستاذ عطا بن حمود السبيتي، وبمشاركة أعضاء المجلس أعضاء اللجنة، اليوم , مقر صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” بالرياض، حيث التقت اللجنة بمدير عام الصندوق الأستاذ تركي بن عبدالله الجعويني والمدير التنفيذي للأعمال بالصندوق فراس أبا الخيل وعددٍ من المسؤولين في الصندوق.وفي بداية اللقاء قدم مدير صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" عرضًا تعريفيًا لأبرز الجهود التي يقوم بها الصندوق، وأهم الخطط والاستراتيجيات التي يعمل على تنفيذها الصندوق في الفترة المقبلة، مؤكداً على أهمية دعم المجلس ولجنة الإدارة والموارد البشرية بالمجلس للمبادرات التي يقوم بها الصندوق.بعد ذلك، طرح أعضاء المجلس أعضاء اللجنة خلال اللقاء عددًا من التساؤلات عن أداء الصندوق حيث أجاب المسؤولون في الصندوق عمّا ورد في هذه التساؤلات، مؤكدين حرصهم على تطوير أداء الصندوق لتحقيق جميع الأهداف التي يصبو إليها.وجرى خلال اللقاء مناقشة عددٍ من الموضوعات التي تسهم في دعم أعمال الصندوق، والعمل على تذليل الصعوبات والمعوقات الي تواجه الصندوق في أدائه لمهامه.تجدر الإشارة إلى أن زيارة اللجنة للصندوق تأتي ضمن جهود مجلس الشورى ولجانه المتخصصة في الوقوف على أداء الجهات والمؤسسات الحكومية وإنجازاتها وما تقوم به وفقاً لمهامها أثناء مناقشة المجلس ودراسته لتقارير الأداء السنوية، وذلك في سياق تعاون المجلس مع مختلف الأجهزة الحكومية لرفع مستوى الأداء.يذكر أن لجنة الادارة والموارد البشرية ضمن اللجان المتخصصة في مجلس الشورى، وتدرس حسب اختصاصها الموضوعات والأنظمة واللوائح ذات العلاقة التي تحال إليها لدراستها، وتقديم تقريرها المتضمن توصياتها حيالها قبل رفعها للمجلس لمناقشتها وإقرارها تحت قبة مجلس الشورى.// انتهى //16:35ت م0129