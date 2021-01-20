القاهرة 07 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 20 يناير 2021 م واسواصلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعها لدى إغلاق تعاملات اليوم مدعومة بعمليات شراء من قبل المؤسسات المحلية، فيما مالت تعاملات الأجانب والعرب نحو البيع.وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة نحو 7 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1ر690 مليار جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت نحو 4ر4 مليارات جنيه.وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجي إكس 30" بنسبة 98ر0% ليبلغ مستوى 9ر11598 نقطة، كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس70" بنسبة 77ر0% مسجلاً 72ر2278 نقطة، وأضاف مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقاً نحو 06ر1% لينهي التعاملات عند مستوى 85ر2302 نقطة.// انتهى //16:44ت م0131