اقتصادي / البورصة المصرية تغلق على ارتفاع
الأربعاء 1442/6/7 هـ الموافق 2021/01/20 م واس
القاهرة 07 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 20 يناير 2021 م واس
واصلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعها لدى إغلاق تعاملات اليوم مدعومة بعمليات شراء من قبل المؤسسات المحلية، فيما مالت تعاملات الأجانب والعرب نحو البيع.
وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة نحو 7 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1ر690 مليار جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت نحو 4ر4 مليارات جنيه.
وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجي إكس 30" بنسبة 98ر0% ليبلغ مستوى 9ر11598 نقطة، كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس70" بنسبة 77ر0% مسجلاً 72ر2278 نقطة، وأضاف مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقاً نحو 06ر1% لينهي التعاملات عند مستوى 85ر2302 نقطة.
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