عرعر 07 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 20 يناير 2021 م واسنفذت الفرق الرقابية الميدانية بفرع وزارة التجارة بمنطقة الحدود الشمالية 763 جولة تفتيشية خلال العشرين يوما الماضية من شهر يناير الجاري 2021م على المنشآت التجارية، ومحطات الوقود بالمدن والمحافظات، للتأكد من عدم مخالفتهم أنظمة حماية المستهلك، وللتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية بالمنشآت التجارية.وأوضح مدير الفرع أحمد الفايز أن الفرق الرقابية باشرت 351 بلاغاً ، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين واستكمال الإجراءات النظامية.// انتهى //16:44ت م0132