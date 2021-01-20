القاهرة 07 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 20 يناير 2021 م واسأشادت رئيسة لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب في البرلمان العربي عضو مجلس الشورى الدكتورة مستورة بنت عبيد الشمري بدور المملكة العربية السعودية في تمكين المرأة في مختلف المجالات، بدعم ورعاية من القيادة الحكيمة -حفظها الله-.ونوهت الشمري في تصريح لها اليوم في ختام اجتماع هيئة مكتب البرلمان العربي -التي عُقدت حضورياً في الجامعة العربية- بتبوّء المرأة في المملكة أعلى المناصب على المستوى الوطني والعربي والدولي، ودورها الذي برز جلياً في المحافل الدولية.وأوضحت أن البرلمان العربي في مرحلته الجديدة يولي اهتماماً كبيراً بالمرأة لدورها الكبير والمقدّر في المجتمعات العربية، فضلاً عن أهمية تمكينها سياسياً واجتماعياً واقتصادياً وثقافياً والدفع بها من مرحلة التمكين إلى الريادة، لتأخذ مساراً أكثر تأثيراً وفاعلية في المجتمع العربي.ولفتت الشمري الانتباه إلى أنه على الرغم من الظروف والتحديات غير المسبوقة التي تمر بها منطقتنا العربية، إلا أن المرأة العربية تعيش واقعاً جديداً يحقق تطلعاتها ويعكس قدرتها على تحمل المسؤولية والقيام بجهود نوعية في مختلف المجالات، مشيرةً إلى أن جائحة كورونا أظهرت الدور الفعال للمرأة في صمودها، حيث كانت في أوائل الصفوف المحاربة للجائحة بكل جسارة وعمل دؤوب.// انتهى //17:53ت م0150