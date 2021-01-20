المنامة 07 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 20 يناير 2021 م واسأقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,447.55 بانخفاض قدره 3.87 نقاط عن معدل الإقفال السابق، كما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 660.75 بانخفاض قدره 0.85 نقطة عن معدل إقفاله السابق.وبلغت كمية الأسهـم المتداولة سبعة ملايين و648 ألفا و575 سهما بقيمة إجمالية قدرها مليون و25 ألفا و495 دينارا بحرينيا تم تنفيذها من خلال 99 صفقة.// انتهى //17:54ت م0151