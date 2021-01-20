القاهرة 07 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 20 يناير 2021 م واستغلب فريق المصري البورسعيدي على نظيره وادي دجلة بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب "برج العرب" بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.وبهذا الفوز، ارتفع رصيد المصري إلى 13 نقطة في المركز الرابع، بينما تجمد رصيد وادي دجلة عند 6 نقاط في المركز السادس عشر.// انتهى //18:08ت م0153