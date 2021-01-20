عمّان 07 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 20 يناير 2021 م واسأدانت الحكومة الأردنية اليوم طرح السلطات الإسرائيلية عطاءات لبناء 2572 وحدة استيطانية جديدة في عدة مستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير ضيف الله الفايز: إن النشاطات الاستيطانية ليست شرعية ولا قانونية ومدانة ومرفوضة، وتُعد خرقاً فاضحاً وجسيماً للقانون الدولي وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2334.وأكد السفير الفايز أن سياسة الاستيطان بمجملها وبتفاصيلها تمثل انتهاكاً للقانون الدولي وتقويضاً لأسس السلام وجهود تحقيقه وفرص حل الدولتين على أساس قرارات الشرعية الدولية، داعيا المجتمع الدولي للتحرك وتحمّل مسؤولياته للضغط على إسرائيل لوقف سياساتها ونشاطاتها الاستيطانية.// انتهى //18:08ت م0154