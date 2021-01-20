إسلام آباد 07 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 20 يناير 2021 م واسأجرت القوات المسلحة الباكستانية اليوم تجربة ناجحة على صاورخ باليستي (أرض ـ أرض) مطور محلياً قادر على حمل الرؤوس الحربية النووية والتقليدية.وأوضح بيان صادر عن الإدارة الإعلامية للقوات المسلحة الباكستانية أن التجربة أجريت على صاروخ "شاهين ـ 3"، وهو من الصواريخ التي تطورها باكستان محلياً، ويبلغ مداه 2750 كيلومتراً.وأضاف أن الصاروخ أصاب هدفه بدقة، وحقق الأهداف المرجوة من التجربة، مشيراً إلى أن التجربة أجريت في إطار الاختبارات الروتينية التي تهدف إلى تقييم مختلف التصميمات والمعايير الفنية لنظام الأسلحة.// انتهى //18:08ت م0155