بغداد 07 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 20 يناير 2021 م واسسجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 746 إصابة جديدة بفيروس كورونا, مما رفع إجمالي عدد الأصابات إلى 610598 إصابة.وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 6 حالات وفاة جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 12968, فيما تم تسجيل 1909 حالات شفاء جديدة, مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 574920 حالة, مشيرة إلى أن عدد المصابين الراقدين في المستشفيات في عموم العراق حتى اليوم بلغ 22710, منهم 140 يرقدون في العناية المركزة.// انتهى //18:08ت م0156