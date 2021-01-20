مكة المكرمة 07 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 20 يناير 2021 م واسدشَّن معالي أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص "اليوم" مبادرة أمانة العاصمة تحت شعار "أصدقاء الأمانة" .وأوضح وكيل أمين العاصمة المقدسة للبلديات المهندس عبدالله الزايدي أن المبادرة استحدثت بهدف استقبال الأفكار والاقتراحات من العملاء والمواطنين الراغبين في المشاركة بالأفكار والاقتراحات والملاحظات التي تسهم في تطوير الخدمات البلدية وارتقائها بالعاصمة المقدسة، مؤكداً انه سيتم عمل لقاءات دورية بين المواطنين وأمين العاصمة المقدسة والمسؤولين بالأمانة؛ لمشاركة الأفكار والاقتراحات مع جميع شرائح المجتمع، تحت اشراف خدمة العملاء.// انتهى //18:09ت م0157