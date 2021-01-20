الرياض 07 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 20 يناير 2021 م واستغلب ضمك على ضيفه الباطن بهدفين نظيفين ، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز بأبها، وذلك ضمن مواجهات الجولة ١٤ من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين .وجاء هدفا ضمك عن طريق مهاجمه الارجنتيني زيلايا من ركلتي جزاء في الدقيقة 45 و ٦٨ .وبهذه النتيجة يصل ضمك للنقطة ١٢ في المركز ١٥ ، فيما توقف رصيد الباطن عن النقطة ١٣ في المرتبة ١٣.// انتهى //18:35ت م0162