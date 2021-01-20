رياضي / ضمك يتغلب على الباطن بهدفين نظيفين
الأربعاء 1442/6/7 هـ الموافق 2021/01/20 م واس
الرياض 07 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 20 يناير 2021 م واس
تغلب ضمك على ضيفه الباطن بهدفين نظيفين ، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز بأبها، وذلك ضمن مواجهات الجولة ١٤ من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين .
وجاء هدفا ضمك عن طريق مهاجمه الارجنتيني زيلايا من ركلتي جزاء في الدقيقة 45 و ٦٨ .
وبهذه النتيجة يصل ضمك للنقطة ١٢ في المركز ١٥ ، فيما توقف رصيد الباطن عن النقطة ١٣ في المرتبة ١٣.
// انتهى //
18:35ت م
0162