الرياض 07 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 20 يناير 2021 م واسنظمت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم، ورشة عمل افتراضية حول استراتيجية أمن المعلومات التعليمية بدول المجلس، بمشاركة مسؤولي أمن المعلومات بوزارات التربية والتعليم بدول المجلس، ومكتب التربية العربي لدول الخليج.وتم خلال الورشة استعراض ومناقشة تجارب وزارات التربية والتعليم بدول المجلس في مجال أمن المعلومات التعليمية، والتجارب العالمية في هذا المجال، وخرجت الورشة بعدد من التوصيات سيتم تعميمها على وزارات التربية والتعليم بدول المجلس للاستفادة منها وتبادل التجارب والخبرات.// انتهى //18:49ت م0165