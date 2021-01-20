الخرطوم 07 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 20 يناير 2021 م واسالتقى عضو مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن شمس الدين كباشي بمكتبه في القصر الجمهوري اليوم برئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في السودان السفير روبرت فان دن دوول.وناقش اللقاء تنفيذ اتفاق جوبا للسلام بما في ذلك الأوضاع في دارفور وشرق السودان والتطورات في منطقة القرن الأفريقي.وقال دوول في تصريح صحفي: إن الاتحاد الأوروبي يتابع بقلق بالغ التطورات الأخيرة في دارفور في الجنينة وما حولها، والتوترات في القرن الأفريقي، داعيا إلى التنفيذ السريع لاتفاقية السلام وخاصة الإجراءات التي تضمن حماية المدنيين.وأكد استمرار دعم الاتحاد الأوروبي لشعب السودان خلال الفترة الانتقالية عبر مكونات الحكومة الانتقالية كافة، بهدف تحقيق السلام والحرية والعدالة والازدهار للسودانيين.// انتهى //18:55ت م0167