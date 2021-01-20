الرياض 07 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 20 يناير 2021 م واساجتمع صاحب السمو الملكي الأمير عبد الرحمن بن خالد بن مساعد بن عبد العزيز رئيس اللجنة الاقتصادية لنادي الإبل وممثل المملكة العربية السعودية في المنظمة الدولية للإبل اليوم , مع معالي رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، الدكتور بندر حجار لمناقشة سبل الاستثمار في قطاع الإبل بحضور الرئيس التنفيذي لنادي الإبل المهندس بندر القحطاني وذلك في مقر البنك بمحافظة جدة.واستعرض سموه خلال اللقاء الفرص الاستثمارية الواعدة في قطاع الإبل ومجالات الاستثمار المتاحة في الإبل وحجم الاستهلاك المحلي والعالمي ومعدلات النمو الاقتصادية في هذا القطاع الوعد الذي يشكل أرضًا خصبة للاستثمار أمام الشركات ورجال الأعمال .وأكد أن قطاع الإبل يحقق أرقاماً كبيرة من حجم الاستثمارات عطفًا على القوة الشرائية الكبيرة التي يتميز بها هذا القطاع الضخم الذي أصبحت محط أنظار المستثمرين محليًا وعالميًا ودفع العديد من الأجانب الأوروبيين والأمريكيين ورواد الأعمال ولاعبي كرة القدم إلى المشاركة في منافسات مسابقات مهرجان الملك عبدالعزبز للإبل والدخول في عالم الإبل للاستثمار مما يعكس قوة قطاع الإبل اقتصادياً .// انتهى //19:10ت م0170