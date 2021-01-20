القاهرة 07 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 20 يناير 2021 م واسرحبت مصر بالاتفاق الذي تم التوصل إليه، اليوم بين الأطراف الليبية في مدينة الغردقة في إطار المسار الدستوري تحت رعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.وثمنت وزارة الخارجية فى بيان لها اليوم الجهود التي قادت إلى الاتفاق على إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور تمهيداً لإجراء الانتخابات الليبية المقررة يوم 24 ديسمبر 2021.وأعربت مصر عن التطلع لاستضافة الجولة الثالثة والأخيرة للمسار الدستوري في فبراير المُقبل بحضور المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا لوضع خارطة الطريق لكل من الاستفتاء والانتخابات.// انتهى //19:46ت م0176