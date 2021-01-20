لاهاي 7 جمادى الآخرة 1442هـ الموافق 20 يناير 2021م واسقدَّم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة هولندا زياد بن معاشي العطية، أوراق اعتماده سفيراً فوق العادة ومفوضاً لخادم الحرمين الشريفين لجلالة الملك فيليم اليكسندر ملك هولندا، بقصر نوردايندة بلاهاي.ونقل السفير العطية لجلالة ملك هولندا، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهما الله -، وتمنياتهما لجلالته وللشعب الهولندي الصديق المزيد من التقدم والازدهار.بدوره حمّل جلالة ملك هولندا، السفير العطية، نقل تحياته لخادم الحرمين الشريفين، ولسمو ولي العهد، وتمنياته للمملكة ولشعبها التقدم والرخاء.// انتهى //20:08ت م0178