واشنطن 7 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 20 يناير 2021 م واسأدى الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن اليمين الدستوررية كرئيس للولايات المتحدة الأمريكية، خلفاً للرئيس السابق دونالد ترامب.وقال في خطاب بهذه المناسبة: "أتعهد أن أكون رئيساً لكل الأمريكيين، وأن أعمل لصالح من دعموني ومن لم يفعلوا ".وأضاف بايدن، "تاريخنا لا يعتمد على شخص بعينه، ومستقبل أمريكا يتطلب أكثر من الأقوال، يتطلب الوحدة".وأكد أن بلاده تمر بوقت مليء بالتحديات، مشيراً إلى جائحة فيروس كورونا والركود الاقتصادي.// انتهى //20:49ت م0179