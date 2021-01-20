مكة المكرمة 07 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 20 يناير 2021 م واسنفذ فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة خلال الفترة من ٢ / ٣ وحتى ٣٠ / ٥ / ١٤٤٢هـ ٧٠٤٣٧ منشطاً ميدانياً وتوعوياً في منطقة مكة المكرمة ومحافظاتها من خلال العمل الميداني والتوعوي في الأسواق والمجمعات التجارية والميادين والمتنزهات وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة الحكومية والأهلية, حيث بلغ عدد المستفيدين من البرامج والفعاليات ٢.٥٠٣.٦٩٥ مستفيداً.وأكد مدير عام فرع الرئاسة بالمنطقة فؤاد بن سعود العمري, مواصلة الجهود وتفعيل حملة "الصلاة نور" في جميع الوسائل التقنية المتاحة، وتقديم كل ما هو مفيد ونافع وتفعيل الشراكة مع الجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة.يذكر أن هذه البرامج تحظى بدعم غير محدود من صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة, وسمو نائبه, ومتابعة مباشرة من معالي الرئيس العام.// انتهى //20:53ت م0180