الرياض 07 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 20 يناير 2021 م واستمكن الهلال من العودة إلى سكة الانتصارات بعد فوزه على التعاون بهدفين دون مقابل على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، وذلك ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في الجولة الـ14.وسجّل هدف الهلال الأول الفرنسي جوميز في الدقيقة 2، وأضاف فييتو هدف الهلال الثاني في الدقيقة 50، ليرفع الهلال رصيده إلى 29 نقطة منفردًا بالصدارة عن الشباب والأهلي؛ ليصبح الفارق بين الهلال وأقرب منافسيه ثلاث نقاط.// انتهى //21:11ت م0182