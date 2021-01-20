أديس أبابا 7 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 20 يناير 2021 م واسأكد المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد بدول القارة الأفريقية بلغ 3308919 إصابةً.وقال المركز في بيان اليوم، إن إجمالي حالات الوفيات بدول أفريقيا بلغ 80939 حالة وفاة, مضيفاً أن منطقة جنوب أفريقيا هي المنطقة الأكثر تضرراً في القارة فيما يتعلق بعدد الحالات، تليها منطقة شمال أفريقيا.// انتهى //21:21ت م0184