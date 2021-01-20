القاهرة 7 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 20 يناير 2021 م واسحقق منتخب سويسرا فوزاً ثميناً على نظيره منتخب أيسلندا بنتيجة 20 - 18، في المباراة التي جمعتهما اليوم في أولى جولات الدور الرئيسي بالمجموعة الثالثة لبطولة العالم لكرة اليد رقم 27 للرجال "مصر 2021".بهذه النتيجة، حصل المنتخب السويسري على نقطتين ليتساوى مع المنتخب الأيسلندي، في جدول ترتيب المجموعة الثالثة للدور الرئيسي للمونديال.وحصد حارس مرمى المنتخب السويسري نيكولا بورتنيه جائزة أفضل لاعب في المباراة، بعد الأداء الرائع الذي ظهر به خلال اللقاء، وتصديه للعديد من الكرات.// انتهى //21:26ت م0185