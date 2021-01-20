الرباط 7 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 20 يناير 2020 م واسعقدت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) اليوم، بالتعاون مع حكومة النيجر، ندوة افتراضية دولية حول موضوع "التكنولوجيات الذكية والقدرة على الصمود من أجل زراعة مستدامة في أفريقيا" بالشراكة مع منظمات ومراكز متخصصة في التكنولوجيا الذكية والزراعة.وأكد المدير العام للمنظمة الدكتور سالم بن محمد المالك في كلمة له، أن قارة أفريقيا بحاجة إلى التحول لاستخدام التقنيات المبتكرة والذكية للحفاظ على النظام البيئي والتنوع البيولوجي، وتلبية احتياجات السكان من المنتجات الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي، محذراً من أن استمرار التصحر والتدهور، الذي يهدد 46 % من أراضي القارة.وأشار إلى أن التقنيات الذكية ستمكن من تحسين النظام البيئي، عبر اعتماد الزراعة الذكية، للتكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره، وتطوير التقنيات الجيومكانية، التي توفر بيانات دقيقة في الوقت المناسب للمساعدة في صنع القرار، وكذلك استخدام البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي، كأداتين في الزراعة الدقيقة، لتمكين المزارعين من تحسين النمو وتقليل التكاليف، وتيسير حصول المستهلكين على الطعام الصحي.// انتهى //22:08ت م0194