واشنطن 7 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 20 يناير 2021 م واسسجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعات الـ24 الماضية 142,716 إصابة مؤكدة و 1,567 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).وأشارت إحصاءات نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، إلى بلوغ العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس في البلاد 23,982,584 إصابةً، فيما بلغ عدد الوفيات 398,009 وفيات.// انتهى //22:15ت م0197