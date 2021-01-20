الأمم المتحدة 7 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 20 يناير 2021 م واسأعربت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة عن حزنها البالغ إزاء غرق قارب قبالة ساحل ليبيا أمس مما أدى إلى مصرع 43 شخصاً على الأقل.وقالت المنظمتان في بيان مشترك صادر اليوم: إن فقدان الأرواح يسلط الضوء مرة أخرى على الحاجة لإعادة تفعيل عمليات البحث والإنقاذ التي تقودها الدول، وهي فجوة تحاول المنظمات غير الحكومية والسفن التجارية سدها على الرغم من محدودية مواردها.وأضاف البيان أن وضع اللاجئين والمهاجرين في ليبيا ما زال صعباً، في ظل استمرار الاستغلال من قبل المهربين والمتاجرين بالبشر.وأشارت المنظمتان إلى الجهود المبذولة من السلطات الليبية في مكافحة التهريب والاتجار بالبشر، مطالبتان بإسراع الجهود لمقاضاة ومحاسبة المجموعات الإجرامية المسؤولة عن انتهاكات حقوق الإنسان واستهداف آلاف المهاجرين واللاجئين في ليبيا.// انتهى //22:31ت م0201