عام / فلسطين تسجل 497 إصابة جديدة بفيروس كورونا
الأربعاء 1442/6/7 هـ الموافق 2021/01/20 م واس
رام الله 7 جمادى الأخرة 1442 هـ الموافق 20 يناير 2021 م واس
سجلت فلسطين خلال الساعات الـ24 الماضية 497 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19) وعشر وفيات.
وأشارت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، إلى أن نسبة التعافي من الفيروس في البلاد بلغت 92.7 %، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 6.2 %، ونسبة الوفيات 1.1 % من مجمل الإصابات، لافتةً الانتباه إلى وجود 80 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 22 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.
// انتهى //
22:38ت م
0203