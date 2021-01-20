الخرطوم 7 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 20 يناير 2021 م واسأدان منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في السودان باباكار سيسي، مقتل ثلاثة موظفين في منظمات إغاثة مؤخراً، أحدھم مع أسرته، في سياق أعمال العنف بين المجتمعات المحلية في ولاية غرب دارفور.وأعرب في بيان أصدره اليوم، عن قلقه البالغ إزاء تصاعد وتيرة العنف في ولاية غرب دارفور، حاثاً جميع المعنيين على وقف أعمال العنف فوراً، التي أسفرت عن وقوع العديد من الضحايا، وتدمير الممتلكات ونزوح السكان.وشدد على ضرورة سلامة وأمن الأشخاص الذين يتلقون المعونة، وأولئك الذين يتولون القيام بتوزيعها، داعياً إلى محاسبة الجناة.// انتهى //23:33ت م0209