القاهرة 7 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 20 يناير 2021 م واسفاز منتخب النمسا لكرة اليد على نظيره المغربي بنتيجة 36 - 22، في اللقاء الذي جمعهما اليوم على الصالة المغطاة بالعاصمة الإدارية الجديدة، ضمن لقاءات المجموعة الثانية ببطولة العالم لكرة اليد للرجال "مصر 2021".وبهذه النتيجة، حصد منتخب النمسا أول نقطتين في المجموعة الثانية، بينما ظل منتخب المغرب بدون رصيد من النقاط.وحصل لاعب منتخب النمسا سيباستيان فريميل على جائزة أفضل لاعب في المباراة، بعد تسجيله تسعة أهداف.ومن المقرر أن يلعب منتخب النمسا في الجولة القادمة، مع منتخب تشيلي، فيما يواجه المنتخب المغربي نظيره الكوري الجنوبي، وذلك بعد غد الجمعة.// انتهى //23:35ت م0210