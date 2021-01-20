الخرطوم 7 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 20 يناير 2021 م واسارتفع عدد اللاجئين الإثيوبيين في شرق السودان إلى 65679 لاجئاً، بينهم 38905 لاجئين ينتظرون الانتقال إلى المعسكرات الدائمة.وقالت "معتمدية اللاجئين بالسودان" في بيان اليوم، إن 149 لاجئاً دخلوا اليوم إلى مركز الاستقبال في منطقة “حمدايت”، في القضارف بشرق السودان.وأوضح أنه رُحل 720 لاجئاً من “حمدايت” إلى معسكر “الطنيدبة”، الذي استقبل حتى الآن أكثر من 8 آلاف لاجئ.// انتهى //23:38ت م0211