القاهرة 7 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 20 يناير 2021 م واسحقق منتخب فرنسا الفوز عل منتخب الجزائر بنتيجة 29 - 26 في المباراة التي جمعتهما اليوم ، في إطار الجولة الأولى بالمجموعة الثالثة في الدور الرئيس لبطولة العالم لكرة اليد للرجال رقم 27 التي تستضيفها مصر حالياً.وبهذه النتيجة، حصل منتخب فرنسا على نقطتين ليستمر في صدارة المجموعة الثالثة برصيد ست نقاط، فيما يظل المنتخب الجزائري بدون نقاط.وحصل لاعب المنتخب الجزائري مسعود بركوس على جائزة أفضل لاعب في المباراة، بعد الأداء الرائع الذي ظهر به خلال اللقاء، وتسجيله لسبعة أهداف في مرمى المنتخب الفرنسي.ومن المقرر، أن يواجه المنتخب الفرنسي في الجولة المقبلة منتخب آيسلندا، فيما يقابل المنتخب الجزائري نظيره النرويجي.// انتهى //23:40ت م0212