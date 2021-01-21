الطائف 07 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 20 يناير 2021 م واسدشنت جامعة الطائف, مركز تاريخ الطائف في الجامعة، بحضور معالي محافظ الطائف سعد الميموني, ومعالي الأمين العام لدارة الملك عبدالعزيز الدكتور فهد السماري، ورئيس جامعة الطائف الدكتور يوسف عسيري، وعدد من الأكاديميين.وأعرب معالي محافظ الطائف سعد الميموني عن سعادته باكتمال هذا التعاون خاصة وأن جامعة الطائف ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالمركز نظرًا للاختصاص و وجود العنصر البشري بالتعاون مع أبناء المنطقة.بدوره, أشاد معالي أمين دارة الملك عبدالعزيز بجهود جامعة الطائف في إرساء دعائم هذا المركز، الذي يأتي تمثيلًا لرؤية المملكة 2030 واستجابة لحاجة مدينة الطائف المليئة بالأماكن التاريخية.بعد ذلك, أُقيمت حلقة نقاش بالتعاون مع دارة الملك عبدالعزيز, تهدف إلى فتح باب الحوار ومعرفة تطلعات ورؤى أبناء الطائف لهذا المركز.وقدم رئيس جامعة الطائف, شكره وتقديره للقيادة الرشيدة على دعمها الدائم لكل مايسهم في رفعة البلد والحفاظ على مكتسباته، مؤكداً استعداد المركز لبذل الجهد للوصول إلى أهدافه المرسومة لأجله.يذكر أن جامعة الطائف قد عينت الدكتورة لطيفة العدواني مشرفة على مركز تاريخ الطائف.// انتهى //00:09ت م0214