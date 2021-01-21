نيويورك 7 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 20 يناير 2021 م واسأعرب المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، عن تطلعاته للعمل مع الإدارة الأمريكية الجديدة لمعالجة تحديات النزوح القسري في أنحاء العالم.وأشار غراندي في بيان صادر له اليوم، إلى أن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تتمتع بدعم قوي وثابت من حكومة وشعب الولايات المتحدة لأكثر من سبعين عاماً.وقال: "لا يقل هذا الدعم والشراكة أهمية عن أي وقت مضى حيث نسعى إلى توفير الحماية والمساعدة لأكثر من 80 مليون شخص حول العالم ممن أجبروا على الفرار من ديارهم وإيجاد حلول لنزوحهم ".// انتهى //00:31ت م0216