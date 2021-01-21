نيويورك 7 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 20 يناير 2021 م واسسجلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية ارتفاعاً عند إغلاق جلسات التداول اليوم، مع تنصيب الرئيس الأمريكي جو بايدن، ليكون الرئيس الـ 46 للولايات المتحدة.فقد صعد المؤشر داو جونز الصناعي 257.86 نقطة بما يعادل 0.83 في المئة ليصل إلى 31188.38 نقطة، وارتفع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 52.94 نقطة أو 1.39 في المئة مسجلاً 3851.85 نقطة.وارتفع المؤشر ناسداك المجمع 260.07 نقطة أو 1.97 في المئة إلى 13457.25 نقطة.// انتهى //00:42ت م0220