القاهرة 7 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 20 يناير 2021 م واسفاز المنتخب النرويجي على نظيره البرتغالي بنتيجة 29 - 28 في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم ضمن منافسات المجموعة الثالثة للدور الرئيسي لبطولة العالم لكرة اليد للرجال "مصر 2021".وبهذه النتيجة حصل المنتخب النرويجي على نقطتين ليحتل المركز الثاني في المجموعة برصيد 4 نقاط خلف فرنسا المتصدر برصيد 6 نقاط ، فيما تجمد رصيد المنتخب البرتغالي عند 4 نقاط يحتل بهم المركز الثالث بالمواجهات المباشرة.وحصل حارس مرمى المنتخب البرتغالي هومبرتو جوميز على جائزة أفضل لاعب في المباراة بعد الأداء الرائع الذي ظهر به خلال اللقاء، وتصديه للعديد من الكرات خلال اللقاء.ومن المقرر، أن يلتقى المنتخب النرويجي في الجولة المقبلة مع نظيره الجزائري، فيما يواجه المنتخب البرتغالي مع نظيره السويسري.// انتهى //01:05ت م0223