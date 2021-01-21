القاهرة 7 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 20 يناير 2021 م واستعادل منتخب بيلاروسيا مع نظيره السويدي بنتيجة 26 - 26 فى المباراة التي جمعت بينهما اليوم بالصالة المغطاه باستاد القاهرة الدولي ضمن مباريات المجموعة الرابعة بالدور الرئيسي لبطولة العالم لكرة اليد للرجال "مصر 2021".وارتفع رصيد المنتخب السويدي إلى خمس نقاط في صدارة المجموعة الرابعة من الدور الرئيسي نظرا لصعوده من الدور التمهيدي بأربع نقاط ، كما ارتفع رصيد بيلاروسيا إلى نقطتين في المركز الخامس.وحصل لاعب المنتخب السويدى هامبوس فان، على جائزة أفضل لاعب في المباراة حيث سجل 7 أهداف في المباراة.// انتهى //01:08ت م0225