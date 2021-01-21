أديس أبابا 07 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 20 يناير 2021 م واسأعلن الاتحاد الإفريقي أن فريقه المكلف بشراء اللقاحات تمكن من تأمين 270 مليون جرعة لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، تمهيدا لتوزيعها على الدول الأعضاء.وتعهد رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، الذي يتولى حاليًا الرئاسة الدورية للاتحاد، باستخدام جميع الجرعات هذا العام.وتضاف هذه الكمية إلى 600 مليون جرعة تمّ تأمينها، لكنها لا تزال غير كافية لتلقيح سكان القارة بأسرها.// انتهى //05:20ت م0228